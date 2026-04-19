Выплаты бойцам с инвалидностью: какую помощь могут получить защитники Украины

Военнослужащий на кресле колесном.

В случае установления инвалидности или частичной потери трудоспособности военнослужащие могут получить помощь от государства. Речь идет о единовременной выплате. Размер этой суммы будет зависеть от прожиточного минимума, который по состоянию на сейчас составляет три тысячи 328 гривен.

Об этом 17 апреля сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Новини.LIVE.

Какую помощь оказывают бойцам с инвалидностью

Если военный получил инвалидность вследствие защиты Родины или выполнения служебных обязанностей (ранение, контузия, травма, увечье) размер помощи достигнет:

для I группы — 400-кратный прожиточный минимум, что составляет миллион 331 тысячу 200 гривен;

для ІІ группы — 300-кратный прожиточный минимум, то есть 998 тысяч 400 гривен;

для ІІІ группы — 250-кратный прожиточный минимум, что равно 832 тысячам гривен.

Если инвалидность связана с прохождением военной службы (заболевание или несчастный случай, не связанные непосредственно с боевыми действиями), суммы следующие:

для I группы — 120-кратный прожиточный минимум, то есть 399 тысяч 360 гривен;

для ІІ группы — 300-кратный прожиточный минимум, что равняется 299 тысячам 520 гривнам;

для ІІІ группы — 250-кратный прожиточный минимум, что составляет 232 тысячи 960 гривен.

Те же суммы (120/90/70 кратных прожиточных минимумов) предусматриваются для военнослужащих срочной службы, резервистов и военнообязанных на сборах.

Если военному не установили инвалидность, но он частично утратил трудоспособность, размер единовременного денежного пособия будет зависеть от процента утраты трудоспособности:

для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а также мобилизованных — процент от 70-кратного прожиточного минимума (232 тысячи 960 гривен);

для военнослужащих срочной службы, резервистов и военнообязанных, призванных на сборы, — процент от 50-кратного прожиточного минимума (166 тысяч 400 гривен).

Например, для контрактников и мобилизованных, которые на 20% утратили трудоспособность размер денежной помощи составит 46 тысяч 592 гривны.

Если по результатам переосвидетельствования установили высшую группу инвалидности или изменили ее причинную связь, бойцу выплатят разницу между новой суммой и суммой, которую ему предоставили ранее. Чтобы получить единовременную денежную помощь, действующим военнослужащим надо обратиться в воинскую часть, а уволенным — в ТЦК и СП.

