Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує бухгалтерам видаткової групи

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знають бухгалтерські програми. Йдеться про бухгалтерів видаткової групи.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 17 лютого, передає Новини.LIVE.

Обов'язки бухгалтера видаткової групи

Бухгалтер видаткової групи має складати юридичні та фінансові зобов'язання, меморіальні ордери, акти звірок і платіжні інструкції, брати участь у проведенні інвентаризації.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей, які мають вищу освіту за фінансовим напрямком, впевнено користуються ПК і оргтехнікою. Перевагу у працевлаштуванні нададуть представникам Державної казначейської служби України. Бажано, щоб кандидат мав досвід роботи бухгалтером і знав бухгалтерські програми.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам офіційне працевлаштування з повним соцпакетом. Служити можна за контрактом або офіційною мобілізацією. Зарплата становитиме 17–26 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує людей, які знаються на інвентаризації та вміють вести документацію. На роботу запрошують бухгалтерів облікової групи.

Також у бригаді потрібні люди, які вміють фарбувати. Є вакансія автомаляра, шліфувальника.