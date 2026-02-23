Відео
Головна Військова економіка В "Азові" потрібні люди в казначейство — нова вакансія

В "Азові" потрібні люди в казначейство — нова вакансія

Ua ru
Дата публікації: 23 лютого 2026 03:26
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує бухгалтерам видаткової групи
Працівники бухгалтерії. Фото ілюстративне: mogol-alfa.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знають бухгалтерські програми. Йдеться про бухгалтерів видаткової групи.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 17 лютого, передає Новини.LIVE.

Читайте також:
"Азов" шукає бухгалтера видаткової групи
Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки бухгалтера видаткової групи 

Бухгалтер видаткової групи має складати юридичні та фінансові зобов'язання, меморіальні ордери, акти звірок і платіжні інструкції, брати участь у проведенні інвентаризації.

Вимоги до кандидатів на посаду 

На роботу запрошують людей, які мають вищу освіту за фінансовим напрямком, впевнено користуються ПК і оргтехнікою. Перевагу у працевлаштуванні нададуть представникам Державної казначейської служби України. Бажано, щоб кандидат мав досвід роботи бухгалтером і знав бухгалтерські програми.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам офіційне працевлаштування з повним соцпакетом. Служити можна за контрактом або офіційною мобілізацією. Зарплата становитиме 17–26 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує людей, які знаються на інвентаризації та вміють вести документацію. На роботу запрошують бухгалтерів облікової групи.

Також у бригаді потрібні люди, які вміють фарбувати. Є вакансія автомаляра, шліфувальника.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
