Україна
В "Азові" вакансія для тих, хто вправно фарбує — умови роботи

В "Азові" вакансія для тих, хто вправно фарбує — умови роботи

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 03:26
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує автомалярам, шліфувальникам
Автомаляр. Фото ілюстративне: flip.com.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знаються на фарбуванні. Йдеться про автомалярів, шліфувальників.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 14 лютого, передає Новини.LIVE.

"Азов" шукає автомалярів, шліфувальників
Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки автомаляра, шліфувальника 

Автомаляр, шліфувальник має готувати поверхню техніки до фарбування. Йдеться про зачистку, шліфування та фарбування. Серед обов'язків такого фахівця фарбування елементів автомобільної техніки та бронетехніки, нанесення антикорозійного покриття та камуфляжних систем. Він контролює якість покриття та дотримання технології, а також підтримує робоче місце, інструмент і матеріали в належному стані.

Вимоги до кандидатів на посаду 

На роботу запрошують людей, які мають досвід фарбування і підготовки поверхонь, знають технології ремонтного фарбування та шліфування, уміють працювати із пневмоінструментом і малярним обладнанням, розуміють правила безпеки й роботи з фарбами, ґрунтами й розчинниками. Претендувати на посаду можуть ті, хто акуратний, уважний до деталей і відповідальний.

Умови роботи

"Азов" пропонує кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Зарплата становитиме 27–127 тисяч гривень. За кожен день виконання обов'язків на гарячих напрямках фронту обіцяють 3 300 гривень доплати.

Нагадаємо, "Азов" запрошує до своїх лав аналітиків розвідки. Такі військові відповідають за аналіз розвідувальних даних і мають вести службову документацію.

Також ми повідомляли, що у війську потрібні люди, які вміють діагностувати та виправляти несправності в системах автомобілів. Йдеться про автоелектриків.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
