Україна
В "Азове" вакансия для тех, кто умело красит — условия работы

Дата публикации 18 февраля 2026 03:26
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает автомалярам, шлифовщикам
Автомаляр. Фото иллюстративное: flip.com.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в покраске. Речь идет об автомалярах, шлифовщиках.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 14 февраля, передает Новини.LIVE.

"Азов" ищет автомаляров, шлифовщиков
Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности автомаляра, шлифовщика

Автомаляр, шлифовщик должен готовить поверхность техники к покраске. Речь идет о зачистке, шлифовке и покраске. Среди обязанностей такого специалиста покраска элементов автомобильной техники и бронетехники, нанесение антикоррозийного покрытия и камуфляжных систем. Он контролирует качество покрытия и соблюдение технологии, а также поддерживает рабочее место, инструмент и материалы в надлежащем состоянии.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей, которые имеют опыт покраски и подготовки поверхностей, знают технологии ремонтной покраски и шлифовки, умеют работать с пневмоинструментом и малярным оборудованием, понимают правила безопасности и работы с красками, грунтами и растворителями. Претендовать на должность могут те, кто аккуратен, внимателен к деталям и ответственен.

Условия работы

"Азов" предлагает кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Зарплата будет составлять 27–127 тысяч гривен. За каждый день выполнения обязанностей на горячих направлениях фронта обещают 3 300 гривен доплаты.

Напомним, "Азов" приглашает в свои ряды аналитиков разведки. Такие военные отвечают за анализ разведывательных данных и должны вести служебную документацию.

Также мы сообщали, что в армии нужны люди, которые умеют диагностировать и исправлять неисправности в системах автомобилей. Речь идет об автоэлектриках.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
