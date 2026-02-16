Робота в Азов — які умови пропонують аналітикам розвідки

"Азов" пропонує роботу аналітикам розвідки — платять високу зарплату
Бригада спецпризначення "Азов" шукає на роботу людей на посаду аналітиків розвідки. Для влаштування на посаду потенційні кандидати повинні вміти користуватися комп'ютером, мати навички програмування, досвід в IT і не тільки. За виконання платитимуть від 27 до 127 тисяч гривень на місяць.
Відповідна вакансія опублікована у суботу, 14 лютого, на сайті пошуку роботи Work.ua.
Робота в "Азові"
Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків аналітиків розвідки входитиме:
- аналіз розвідувальних даних повітряної розвідки, радіорозвідки, оперативних джерел;
- облік та ведення службової документації;
- контроль та забезпечення роботи відділу секції розвідки.
Підійде кандидат на посаду, який має:
- навички роботи з електронними таблицями, текстовими редакторами;
- навички програмування будь-якою мовою, або досвід роботи в ІТ та/або досвід системного адміністрування, побудови локальних мереж буде суттєвою перевагою;
- досвід роботи з радіостанціями, SDR приймачами, встановлення антен радіозвʼязку;
- досвід OSINT;
- є впевненим користувачем ПК;
Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:
- офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
- можливість переведення чинних військовослужбовців;
- можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
- у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень на день.
Нагадаємо, що крім цієї вакансії, "Азову" потрібні бойові медики. Для того, щоб влаштуватися на роботу, необхідно мати задовільну фізичну підготовку в щонайменше рік досвіду роботу.
Також ми писали, що бригаді "Азов" потрібні люди, які знаються на зварювальних роботах. Тож бійці шукають зварювальників.
