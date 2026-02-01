Відео
Головна Військова економіка В "Азові" потрібні фахівці зі зварювання — нова вакансія

В "Азові" потрібні фахівці зі зварювання — нова вакансія

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 03:26
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує електрозварникам
Електрозварник. Фото ілюстративне: prometr.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знаються на зварювальних роботах. Йдеться про електрозварників.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 25 січня.

Читайте також:
"Азов" шукає електрозварника
Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки електрозварника та вимоги до кандидатів на посаду 

Електрозварник має виконувати зварювальні роботи для ремонту, або модернізації броньованої й автомобільної техніки. Серед його обов'язків зварювання металевих конструкцій і корпусів броньованих машин. 

На роботу запрошують відповідальних, пунктуальних людей, які мають досвід роботи електрозварниками й навички проєктування металоконструкцій. Фахівці мають бути придатними до служби за станом здоров'я й морально-психологічними якостями, готовими розвиватися, вдосконалюватися та працювати в зоні бойових дій. Крім того, їм необхідно знати дуговий, напівавтоматичний, MMA, TIG, MIG-MAGН принципи роботи.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. За виконання обов’язків у зоні бойових дій обіцяють щоденну доплату — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує анестезіологів. Обійняти таку посаду може людина, яка має вищу медичну освіту та щонайменше рік досвіду роботи.

Також у бригаді є вакансія майстра БпЛА. На роботу запрошують людей із досвідом обслуговування та ремонту електроніки.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
