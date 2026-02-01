Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает электросварщикам

Электросварщик. Фото иллюстративное: prometr.com

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в сварочных работах. Речь идет об электросварщиках.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 25 января.

Обязанности электросварщика и требования к кандидатам на должность

Электросварщик должен выполнять сварочные работы для ремонта или модернизации бронированной и автомобильной техники. Среди его обязанностей сварка металлических конструкций и корпусов бронированных машин.

На работу приглашают ответственных, пунктуальных людей, которые имеют опыт работы электросварщиками и навыки проектирования металлоконструкций. Специалисты должны быть пригодными к службе по состоянию здоровья и морально-психологическим качествам, готовыми развиваться, совершенствоваться и работать в зоне боевых действий. Кроме того, им необходимо знать дуговой, полуавтоматический, MMA, TIG, MIG-MAGН принципы работы.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение будет составлять от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. За выполнение обязанностей в зоне боевых действий обещают ежедневную доплату — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает анестезиологов. Занять такую должность может человек, который имеет высшее медицинское образование и минимум год опыта работы.

Также в бригаде есть вакансия мастера БпЛА. На работу приглашают людей с опытом обслуживания и ремонта электроники.