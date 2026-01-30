Работа в "Азов" до 125 000 грн — бригаде требуются мастера по дронам

Волонтеры ремонтируют дроны для ВСУ. Иллюстративное фото: Суспільне Черкассы

Легендарные бойцы "Азов" приглашают в свои ряды мастеров беспилотников. Нужны специалисты с опытом обслуживания и ремонта электроники, а также пониманием базовых основ схемотехники. Зарплату обещают от 25 до 125 тысяч гривен.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Work.ua.

Объявление о вакансии. Фото: Скриншот

Как устроиться мастером БпЛА в армию

Мастер беспилотника в "Азове" будет заниматься аппаратной и программной модернизацией БпЛА, их ремонтом и обслуживанием. Также будет анализировать возникающие проблемы и искать способы их решения, разрабатывать и интегрировать решения по совершенствованию беспилотных систем.

В то же время кандидат на должность должен соответствовать следующим требованиям:

быть готовым проходить службу в зоне боевых действий;

иметь опыт по обслуживанию и ремонту электроники;

понимать базовые принципы схемотехники.

Преимуществом будет, если кандидат умеет читать электрические схемы, владеет английским на уровне, необходимом для понимания технической документации, а также имеет опыт управления БпЛА и базовый пехотный опыт.

Зато азовцы предлагают такие условия работы:

официальную мобилизацию до окончания военного положения или службу по контракту;

возможность перевода действующих военнослужащих;

оплату труда 25 000-125 000 грн;

возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, в случае чего обещают доплату в размере 3300 грн/день.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые умеют управлять дронами. Речь идет о пилотах Autel.

Также в бригаде нужны боевые медики. Такие военные должны оказывать неотложную медицинскую помощь пострадавшим во время боевых действий.