Работа в "Азов" до 125 000 грн — бригаде требуются мастера по дронам

В "Азов" приглашают знатоков БпЛА — предлагают хорошую зарплату
Легендарные бойцы "Азов" приглашают в свои ряды мастеров беспилотников. Нужны специалисты с опытом обслуживания и ремонта электроники, а также пониманием базовых основ схемотехники. Зарплату обещают от 25 до 125 тысяч гривен.
Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Work.ua.
Как устроиться мастером БпЛА в армию
Мастер беспилотника в "Азове" будет заниматься аппаратной и программной модернизацией БпЛА, их ремонтом и обслуживанием. Также будет анализировать возникающие проблемы и искать способы их решения, разрабатывать и интегрировать решения по совершенствованию беспилотных систем.
В то же время кандидат на должность должен соответствовать следующим требованиям:
- быть готовым проходить службу в зоне боевых действий;
- иметь опыт по обслуживанию и ремонту электроники;
- понимать базовые принципы схемотехники.
Преимуществом будет, если кандидат умеет читать электрические схемы, владеет английским на уровне, необходимом для понимания технической документации, а также имеет опыт управления БпЛА и базовый пехотный опыт.
Зато азовцы предлагают такие условия работы:
- официальную мобилизацию до окончания военного положения или службу по контракту;
- возможность перевода действующих военнослужащих;
- оплату труда 25 000-125 000 грн;
- возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, в случае чего обещают доплату в размере 3300 грн/день.
Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"
Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые умеют управлять дронами. Речь идет о пилотах Autel.
Также в бригаде нужны боевые медики. Такие военные должны оказывать неотложную медицинскую помощь пострадавшим во время боевых действий.
