Україна
В "Азов" приглашают знатоков БпЛА — предлагают хорошую зарплату

В "Азов" приглашают знатоков БпЛА — предлагают хорошую зарплату

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 03:26
Работа в "Азов" до 125 000 грн — бригаде требуются мастера по дронам
Волонтеры ремонтируют дроны для ВСУ. Иллюстративное фото: Суспільне Черкассы

Легендарные бойцы "Азов" приглашают в свои ряды мастеров беспилотников. Нужны специалисты с опытом обслуживания и ремонта электроники, а также пониманием базовых основ схемотехники. Зарплату обещают от 25 до 125 тысяч гривен.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Work.ua.

Читайте также:
Объявление о вакансии. Фото: Скриншот

Как устроиться мастером БпЛА в армию

Мастер беспилотника в "Азове" будет заниматься аппаратной и программной модернизацией БпЛА, их ремонтом и обслуживанием. Также будет анализировать возникающие проблемы и искать способы их решения, разрабатывать и интегрировать решения по совершенствованию беспилотных систем.

В то же время кандидат на должность должен соответствовать следующим требованиям:

  • быть готовым проходить службу в зоне боевых действий;
  • иметь опыт по обслуживанию и ремонту электроники;
  • понимать базовые принципы схемотехники.

Преимуществом будет, если кандидат умеет читать электрические схемы, владеет английским на уровне, необходимом для понимания технической документации, а также имеет опыт управления БпЛА и базовый пехотный опыт.

Зато азовцы предлагают такие условия работы:

  • официальную мобилизацию до окончания военного положения или службу по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих;
  • оплату труда 25 000-125 000 грн;
  • возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, в случае чего обещают доплату в размере 3300 грн/день.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые умеют управлять дронами. Речь идет о пилотах Autel.

Также в бригаде нужны боевые медики. Такие военные должны оказывать неотложную медицинскую помощь пострадавшим во время боевых действий.

работа бригада "Азов" дроны вакансии Рекрутинг FPV-дроны
