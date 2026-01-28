Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает пилотам Autel

Военнослужащие "Азова". Фото: azov.org.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют управлять дронами. Речь идет о пилотах Autel.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 24 января.

Обязанности пилота Autel

Пилот Autel должен постоянно совершенствовать навыки управления дроном, участвовать в боевых дежурствах на позиции, уметь пользоваться антеннами, дронами, пультами и поддерживать это оборудование в надлежащем состоянии. Также таких военных систематически привлекают к учениям, в частности тренировочным полетам.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей в возрасте от 18 до 35 лет. От претендентов на должность ожидают желания защищать Родину, уничтожать врага, постоянно учиться и развиваться.

Предпочтение отдадут тем, кто:

имеет техническое образование;

имеет опыт полетов на дронах DJI/Autel;

проходил курсы или имеет сертификаты по БпЛА;

имеет опыт полетов на различных типах БпЛА в гражданских или боевых условиях;

умеет быстро ориентироваться на местности;

имеет опыт работы с радиооборудованием;

умеет пользоваться программами "Крапива" или "Дельта";

имеет пехотный и другой боевой опыт.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. За выполнение обязанностей в зоне боевых действий обещают ежедневную доплату — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" есть вакансия для людей, которые разбираются в электронных устройствах. Речь идет об инженерах-электронщиках.

Также в войске не хватает специалистов, которые умеют работать на станках. В бригаде "Азов" есть вакантные места для токарей.