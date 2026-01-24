Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает токарям

Токарь. Фото иллюстративное: nicmas.com

Бригада спецназначения "Азов" приглашает в свои батальоны и другие подразделения специалистов, которые умеют работать на токарных станках. Речь идет о токарях.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 17 января.

Обязанности токаря

Токарь должен обрабатывать металлические детали на токарных станках, контролировать качество выполненных работ, участвовать в ремонте и техническом обслуживании военной техники, выполнять точные работы по механической обработке. Также такой специалист изготавливает, ремонтирует и восстанавливает части техники.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей в возрасте от 20 до 50 лет, которые имеют опыт работы на СТО или навыки работы по ремонту авто, готовы работать в зоне боевых действий. Чтобы занять должность, нужно уметь исправлять дефекты и проверять техническое состояние механизмов. Также пригодятся навыки обработки металлов, сборки и разборки механизмов.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам мобилизацию до завершения военного положения или службу по контракту. На должность могут перевести бойцов, которые уже проходят службу. Ежемесячная зарплата будет составлять 27–127 тысяч гривен. За каждый день выполнения задач в зоне боевых действий обещают 3 300 гривен доплаты.

Какие еще специалисты нужны в "Азов"

Напомним, в "Азове" нужны люди, которые умеют стрелять из гранатометов. Речь идет о гранатометчиках.

Также в войске не хватает водителей-санитаров. Такие специалисты отвечают за перевозку раненых.