В "Азове" новая вакансия — надо перевозить раненых

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 03:26
Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает водителям-санитарам
Водитель-санитар. Фото иллюстративное: 110-й ОБр ТрО

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые будут перевозить раненых. Речь идет о водителях-санитарах.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 14 января.


"Азов" ищет водителей-санитаров
Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности водителя-санитара в бригаде "Азов"

Водитель-санитар должен транспортировать раненых и больных, выполнять боевые задачи в составе подразделения, в частности эвакуировать раненых с поля боя, оказывать первую медицинскую помощь. Также среди его обязанностей техническое обслуживание санитарного автомобиля, взаимодействие с медицинским персоналом и соблюдение правил технической безопасности.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают физически выносливых и психологически устойчивых людей в возрасте от 18 до 50 лет, которые готовы работать в зоне активных боевых действий, имеют водительские права категории "В" и навыки оказания первой медицинской помощи. Преимуществом будет прохождение курсов MARCH, Stop the bleed. Специалист должен уметь работать в команде и быстро принимать решения в экстренных ситуациях.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам мобилизацию до завершения военного положения или службу по контракту. На должность могут перевести бойцов, которые уже проходят службу. Ежемесячная зарплата составит 27–127 тысяч гривен. За каждый день выполнения задач в зоне боевых действий обещают 3 300 гривен доплаты.

Напомним, в "Азове" нужны люди, которые умеют вести документацию и знают английский. Речь идет о делопроизводителях-переводчиках.

Также в бригаде не хватает строителей. Нужны люди, которые будут возводить фортификационные сооружения.

работа бригада "Азов" мобилизация военнослужащие военная служба 12 бригада "Азов"
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
