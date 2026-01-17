Видео
Главная Военная экономика В "Азове" нужны знатоки английского — новая вакансия в "Азове"

В "Азове" нужны знатоки английского — новая вакансия в "Азове"

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 03:26
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает делопроизводителям-переводчикам с английского
Военнослужащие "Азова". Фото иллюстративное: azov.org.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые свободно владеют английским языком и умеют вести документацию. Речь идет о делопроизводителях-переводчиках с английского.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 11 января.

"Азов" ищет делопроизводителей-переводчиков с английского
Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности делопроизводителя-переводчика с английского и требования к кандидатам

Деловопроизводитель-переводчик должен вести документацию, в частности, делать перевод.

На работу приглашают внимательных людей в возрасте от 18 до 35 лет, которые владеют английским языком на уровне носителя, хорошо знают офисные приложения, готовы работать в зоне активных боевых действий, пригодны к военной службе по состоянию здоровья и морально-психологическим качествам. Также от специалистов ожидают готовности постоянно учиться и развиваться. Наличие высшего образования не является обязательным условием трудоустройства — рассмотрят заявки и тех, кто имеет среднее или среднее специальное образование.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен. На должность могут перевести военных, которые уже проходят службу.

Какие еще специалисты нужны в "Азове"

Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые способны давать распоряжения относительно боевых действий. Речь идет о специалистах по оперативному планированию управления батальона.

Также в войска приглашают аналитиков разведки. Занять такую должность могут те, кто имеет навыки программирования и опыт работы в IT.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
