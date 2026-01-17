Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує діловодам-перекладачам з англійської

Військовослужбовці "Азова". Фото ілюстративне: azov.org.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вільно володіють англійською мовою та вміють вести документацію. Йдеться про діловодів-перекладачів з англійської.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 11 січня.

Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки діловода-перекладача з англійської та вимоги до кандидатів

Діловод-перекладач має вести документацію, зокрема, робити переклад.

На роботу запрошують уважних людей віком від 18 до 35 років, які володіють англійською мовою на рівні носія, добре знають офісні застосунки, готові працювати в зоні активних бойових дій, придатні до військової служби за станом здоров'я та морально-психологічними якостями. Також він фахівців очікують готовності постійно вчитися й розвиватися. Наявність вищої освіти не є обов'язковою умовою працевлаштування — розглянуть заявки й тих, хто має середню або середню спеціальну освіту.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень. На посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу.

Які ще спеціалісти потрібні в "Азові"

Нагадаємо, в "Азові" бракує людей, які здатні надавати розпорядження щодо бойових дій. Йдеться про спеціалістів з оперативного планування управління батальйону.

Також до війська запрошують аналітиків розвідки. Обіймати таку посаду можуть ті, хто має навички програмування та досвід роботи в IT.