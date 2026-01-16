Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Вакансія в "Азов" — треба дбати про управління батальйоном

Вакансія в "Азов" — треба дбати про управління батальйоном

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 03:26
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує спеціалісту з оперативного планування управління батальйону
Військовослужбовці "Азова". Фото ілюстративне: azov.org.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які здатні надавати розпорядження щодо бойових дій. Йдеться про спеціалістів з оперативного планування управління батальйону. 

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 10 січня.

Реклама
Читайте також:
"Азов" шукає спеціалістів з оперативного планування управління батальйону
Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки спеціаліста з оперативного планування управління батальйону

Спеціаліст з оперативного планування управління батальйону має розробляти плани бойових операцій, чергувати на командному пункті, планувати й контролювати проведення операцій, подавати звіти про виконання бойових завдань. Також треба працювати з картами (наносити оперативну обстановку), готувати накази й розпорядження для проведення бойових дій.

Вимоги до кандидатів на посаду 

На роботу запрошують людей віком від 25 до 40 років. Претенденти мають бути готовими до роботи в зоні бойових дій, уміти користуватися ПК і Microsoft Office. Перевагою будуть досвід участі в бойових діях, знання військових програм Кропива та Delta. Усіх тонкощів роботи навчать у підрозділі.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. За виконання обов’язків у зоні бойових дій обіцяють щоденну доплату — 3 300 гривень. 

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов

Нагадаємо, "Азов" шукає людей, які мають досвід роботи з пораненими. Йдеться про бойових медиків.

Також у війську бракує тих, хто готовий працювати з вибухонебезпечними речовинами. Йдеться про вибухотехніків.

робота бригада "Азов" мобілізація вакансії військовослужбовці 12 бригада "Азов"
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації