Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує спеціалісту з оперативного планування управління батальйону

Вакансія в "Азов" — треба дбати про управління батальйоном
Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які здатні надавати розпорядження щодо бойових дій. Йдеться про спеціалістів з оперативного планування управління батальйону.
Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 10 січня.
Обов'язки спеціаліста з оперативного планування управління батальйону
Спеціаліст з оперативного планування управління батальйону має розробляти плани бойових операцій, чергувати на командному пункті, планувати й контролювати проведення операцій, подавати звіти про виконання бойових завдань. Також треба працювати з картами (наносити оперативну обстановку), готувати накази й розпорядження для проведення бойових дій.
Вимоги до кандидатів на посаду
На роботу запрошують людей віком від 25 до 40 років. Претенденти мають бути готовими до роботи в зоні бойових дій, уміти користуватися ПК і Microsoft Office. Перевагою будуть досвід участі в бойових діях, знання військових програм Кропива та Delta. Усіх тонкощів роботи навчать у підрозділі.
Умови роботи
Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. За виконання обов’язків у зоні бойових дій обіцяють щоденну доплату — 3 300 гривень.
Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов
Нагадаємо, "Азов" шукає людей, які мають досвід роботи з пораненими. Йдеться про бойових медиків.
Також у війську бракує тих, хто готовий працювати з вибухонебезпечними речовинами. Йдеться про вибухотехніків.
