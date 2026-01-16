Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує спеціалісту з оперативного планування управління батальйону

Військовослужбовці "Азова". Фото ілюстративне: azov.org.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які здатні надавати розпорядження щодо бойових дій. Йдеться про спеціалістів з оперативного планування управління батальйону.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 10 січня.

Реклама

Читайте також:

Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки спеціаліста з оперативного планування управління батальйону

Спеціаліст з оперативного планування управління батальйону має розробляти плани бойових операцій, чергувати на командному пункті, планувати й контролювати проведення операцій, подавати звіти про виконання бойових завдань. Також треба працювати з картами (наносити оперативну обстановку), готувати накази й розпорядження для проведення бойових дій.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей віком від 25 до 40 років. Претенденти мають бути готовими до роботи в зоні бойових дій, уміти користуватися ПК і Microsoft Office. Перевагою будуть досвід участі в бойових діях, знання військових програм Кропива та Delta. Усіх тонкощів роботи навчать у підрозділі.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. За виконання обов’язків у зоні бойових дій обіцяють щоденну доплату — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов

Нагадаємо, "Азов" шукає людей, які мають досвід роботи з пораненими. Йдеться про бойових медиків.

Також у війську бракує тих, хто готовий працювати з вибухонебезпечними речовинами. Йдеться про вибухотехніків.