Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает специалисту по оперативному планированию управления батальона

Военнослужащие "Азова". Фото иллюстративное: azov.org.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые способны давать распоряжения относительно боевых действий. Речь идет о специалистах по оперативному планированию управления батальона.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 10 января.

Обязанности специалиста по оперативному планированию управления батальона

Специалист по оперативному планированию управления батальона должен разрабатывать планы боевых операций, дежурить на командном пункте, планировать и контролировать проведение операций, подавать отчеты о выполнении боевых задач. Также надо работать с картами (наносить оперативную обстановку), готовить приказы и распоряжения для проведения боевых действий.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей в возрасте от 25 до 40 лет. Претенденты должны быть готовы к работе в зоне боевых действий, уметь пользоваться ПК и Microsoft Office. Преимуществом будут опыт участия в боевых действиях, знание военных программ Крапива и Delta. Всем тонкостям работы научат в подразделении.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. За выполнение обязанностей в зоне боевых действий обещают ежедневную доплату — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов

Напомним, "Азов" ищет людей, которые имеют опыт работы с ранеными. Речь идет о боевых медиках.

Также в войске не хватает тех, кто готов работать с взрывоопасными веществами. Речь идет о взрывотехниках.