Вакансия в "Азов" — надо заботиться об управлении батальоном

Вакансия в "Азов" — надо заботиться об управлении батальоном

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 03:26
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает специалисту по оперативному планированию управления батальона
Военнослужащие "Азова". Фото иллюстративное: azov.org.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые способны давать распоряжения относительно боевых действий. Речь идет о специалистах по оперативному планированию управления батальона.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 10 января.

Читайте также:
"Азов" ищет специалистов по оперативному планированию управления батальона
Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности специалиста по оперативному планированию управления батальона

Специалист по оперативному планированию управления батальона должен разрабатывать планы боевых операций, дежурить на командном пункте, планировать и контролировать проведение операций, подавать отчеты о выполнении боевых задач. Также надо работать с картами (наносить оперативную обстановку), готовить приказы и распоряжения для проведения боевых действий.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей в возрасте от 25 до 40 лет. Претенденты должны быть готовы к работе в зоне боевых действий, уметь пользоваться ПК и Microsoft Office. Преимуществом будут опыт участия в боевых действиях, знание военных программ Крапива и Delta. Всем тонкостям работы научат в подразделении.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. За выполнение обязанностей в зоне боевых действий обещают ежедневную доплату — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов

Напомним, "Азов" ищет людей, которые имеют опыт работы с ранеными. Речь идет о боевых медиках.

Также в войске не хватает тех, кто готов работать с взрывоопасными веществами. Речь идет о взрывотехниках.

