Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Подрывать врага за хорошие деньги — "Азову" нужны взрывотехники

Подрывать врага за хорошие деньги — "Азову" нужны взрывотехники

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 03:26
Специалистам по взрывчатке предлагают работу в Азове — какие условия и зарплата
Взрывотехник ВСУ. Иллюстративное фото: Армия Информ

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения человека, который разбирается во взрывчатке. Речь идет о взрывотехниках и пиротехниках.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.

Реклама
Читайте также:
В "Азові" шукають людей, що знаються на вибухівці — що пропонують - фото 1
Объявление о вакансии взрывотехника. Фото: Скриншот

Описание вакансии

Бригаде "Азов" нужны люди, которые будут работать с взрывоопасными веществами, взрывоопасными и легковоспламеняющимися веществами. Также будет работа с вредными и токсичными веществами.

От будущего сотрудника также требуется работа с ручным и электроинструментом, работа с минами и другими видами боеприпасов.

Требования к кандидату

  • знание номенклатуры мин и других боеприпасов;
  • готовность работать в зоне активных боевых действий и по всей территории Украины;
  • возраст до 50 лет;
  • желательно профессионально-техническое образование;
  • готовность постоянно учиться и развиваться.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен.

Напомним, что кроме этой вакансии в "Азове" нужны анестезиологи. Кандидаты должны иметь высшее медицинское образование и опыт работы.

Напомним, что кроме этой вакансии в "Азове" не хватает перевозчиков саперного оборудования. Поэтому бойцы ищут водителей-саперов.

ВСУ работа бригада "Азов" мины вакансии Рекрутинг саперы
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации