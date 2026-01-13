Фахівцям з вибухівки пропонують роботу в Азові — які умови та зарплатня

Підривати ворога за гарні гроші — "Азову" потрібні вибухотехніки
Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людину, яку розуміється на вибухівці. Йдеться про вибухотехніків та піротехніків.
Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.
Опис вакансії
Бригаді "Азов" потрібні люди, які будуть працювати з вибухонебезпечними речовинами, вибухонебезпечними та легкозаймистими речовинами. Також буде робота зі шкідливими та токсичними речовинами.
Від майбутнього співробітника також потрібна робота з ручним та електроінструментом, робота з мінами та іншими видами боєприпасів.
Вимоги до кандидата
- знання номенклатури мін та інших боєприпасів;
- готовність працювати в зоні активних бойових дій та по всій території України;
- вік до 50 років;
- бажано професійно-технічна освіта;
- готовність постійно вчитись і розвиватись.
Умови роботи
Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень.
Нагадаємо, що крім цієї вакансії в "Азові" потрібні анестезіологи. Кандидати повинні мати вищу медичну освіту та досвід роботи.
Нагадаємо, що крім цієї вакансії в "Азові" не вистачає перевізників саперного обладнання. Тож бійці шукають водіїв-саперів.
