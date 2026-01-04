Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка В "Азові" нова вакансія — потребують допомоги сапери

В "Азові" нова вакансія — потребують допомоги сапери

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 03:26
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує водіям-саперам
Водій-сапер. Фото ілюстративне: ДСНС Закарпаття

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи перевізників саперного обладнання. Йдеться про водіїв-саперів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 31 грудня. 

Реклама
Читайте також:
"Азов" шукає водіїв-саперів
Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки водіїв-саперів у бригаді "Азов" 

Водій-сапер має: 

  • транспортувати саперне обладнання та матеріали на місце проведення робіт;
  • підтримувати саперні групи у переміщенні та виконанні завдань; 
  • забезпечувати безпеку та організовувати евакуацію в разі виникнення небезпеки для саперів та інших військовослужбовців. 

Вимоги до кандидатів на посаду 

На роботу запрошують відповідальних, дисциплінованих, вмотивованих і придатних до служби людей, які мають водійське посвідчення категорії А, В, С. Від претендентів на посаду очікують вміння працювати в команді. Також потрібно знати технічні особливості техніки.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. За виконання обов’язків у зоні бойових дій обіцяють щоденну доплату — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує людей, які мають досвід роботи в IT і вміють аналізувати розвідувальні дані. Йдеться про аналітиків розвідки

Також бригада запрошує до своїх лав автомалярів. Обійняти таку посаду, може людина, яка вміє фарбувати.

робота бригада "Азов" вакансії військовослужбовці сапери 12 бригада "Азов"
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації