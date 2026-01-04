Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает водителям-саперам

Водитель-сапер. Фото иллюстративное: ГСЧС Закарпатья

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения перевозчиков саперного оборудования. Речь идет о водителях-саперах.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 31 декабря.

Обязанности водителей-саперов в бригаде "Азов"

Водитель-сапер должен:

транспортировать саперное оборудование и материалы на место проведения работ;

поддерживать саперные группы в перемещении и выполнении задач;

обеспечивать безопасность и организовывать эвакуацию в случае возникновения опасности для саперов и других военнослужащих.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают ответственных, дисциплинированных, мотивированных и пригодных к службе людей, которые имеют водительское удостоверение категории А, В, С. От претендентов на должность ожидают умения работать в команде. Также нужно знать технические особенности техники.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. За выполнение обязанностей в зоне боевых действий обещают ежедневную доплату — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые имеют опыт работы в IT и умеют анализировать разведывательные данные. Речь идет об аналитиках разведки.

Также бригада приглашает в свои ряды автомаляров. Занять такую должность, может человек, который умеет красить.