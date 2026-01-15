Работа в Азове - какие условия предлагают аналитикам разведки

"Азов" ищет аналитиков разведки — какие условия и зарплата
Бригада спецназначения "Азов" предлагает работу и ищет людей на должность аналитиков разведки. Потенциальные кандидаты должны уметь пользоваться компьютером, иметь навыки программирования, опыт в IT и не только. Заработная плата будет составлять от 27 до 127 тысяч гривен в месяц.
Соответствующая вакансия опубликована во вторник, 13 января, на сайте поиска работы Work.ua.
Работа в "Азове"
Согласно информации в вакансии, в обязанности аналитиков разведки будет входить:
- анализ разведывательных данных воздушной разведки, радиоразведки, оперативных источников;
- учет и ведение служебной документации;
- контроль и обеспечение работы отдела секции разведки.
Подойдет кандидат на должность, который имеет:
- навыки работы с электронными таблицами, текстовыми редакторами;
- навыки программирования на любом языке, или опыт работы в ИТ и/или опыт системного администрирования, построения локальных сетей будет существенным преимуществом;
- опыт работы с радиостанциями, SDR приемниками, установка антенн радиосвязи;
- опыт OSINT;
- является уверенным пользователем ПК;
В свою очередь бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:
- официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;
- возможность перевода действующих военнослужащих;
- возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
- в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.
Напомним, что кроме этой вакансии в "Азове" нужны анестезиологи. Кандидаты должны иметь высшее медицинское образование и опыт работы.
Напомним, что кроме этой вакансии в "Азове" не хватает перевозчиков саперного оборудования. Поэтому бойцы ищут водителей-саперов.
