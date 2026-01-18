Видео
Строителям в "Азове" предлагают хорошие деньги — что надо делать

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 03:26
Вакансия для строителей открыта в Азове — предлагают хорошие деньги
Строительство линии обороны. Иллюстративное фото: ДССТ

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют строить. Речь идет о строителях.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.

Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности строителя в полку "Азов" и требования к кандидатам на должность

Строитель должен обустраивать инженерные фортификационные сооружения.

На работу приглашают людей в возрасте от 18 до 50 лет, которые умеют использовать строительные инструменты (лопату, кирку, бензопилу), не имеют алкогольной и наркотической зависимости, готовы работать в зоне боевых действий. Претендентам на должность надо иметь базовые навыки работы на строительстве.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу.

Размер выплат будет зависеть от поставленной задачи и региона работы. За каждый день пребывания в зоне боевых действий будут доплачивать 3 300 гривен. Зарплата составит 27 — 127 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, что кроме этой вакансии в "Азове" есть и другие предложения. В частности, бойцы ищут автоэлектриков, но для устройства кандидаты должны знать соответствующие знания и минимум год опыта работы.

Также мы писали, что бригаде нужны люди, которые умеют стрелять из гранатометов. За работу будет большая зарплата.

работа бригада "Азов" Будивельник вакансии Рекрутинг
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
