Головна Військова економіка Будівельникам в "Азові" пропонують гарні гроші — що треба робити

Будівельникам в "Азові" пропонують гарні гроші — що треба робити

Дата публікації: 18 січня 2026 03:26
Вакансія для будівельників відкрита в Азові — пропонують гарні гроші
Будування лінії оборони. Ілюстративне фото: ДССТ

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють будувати. Йдеться про будівельників.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.

Читайте також:
"Азов" шукає будівельників
Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки будівельника в полку "Азов" і вимоги до кандидатів на посаду

Будівельник має облаштовувати інженерні фортифікаційні споруди.

На роботу запрошують людей віком від 18 до 50 років, які вміють використовувати будівельні інструменти (лопату, кирку, бензопилу), не мають алкогольної й наркотичної залежності, готові працювати в зоні бойових дій. Претендентам на посаду треба мати базові навички роботи на будівництві.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу.

Розмір виплат залежатиме від поставленого завдання і регіону роботи. За кожен день перебування в зоні бойових дій доплачуватимуть 3 300 гривень. Зарплата становитиме 27 —127 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, що крім цієї вакансії в "Азові" є й інші пропозиції. Зокрема, бійці шукають автоелектриків, але для влаштування кандидати повинні знати відповідні знання і мінімум рік досвіду роботи.

Також ми писали, що бригаді потрібні люди, які вміють стріляти із гранатометів. За роботу буде велика зарплата.

робота бригада "Азов" Будівельник вакансії Рекрутинг
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
