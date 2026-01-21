Відео
Головна Військова економіка В "Азові" нова вакансія — треба перевозити поранених

В "Азові" нова вакансія — треба перевозити поранених

Дата публікації: 21 січня 2026 03:26
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує водіям-санітарам
Водій-санітар. Фото ілюстративне: 110-й ОБр ТрО

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які перевозитимуть поранених. Йдеться про водіїв-санітарів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 14 січня.

"Азов" шукає водіїв-санітарів
Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки водія-санітара у бригаді "Азов"

Водій-санітар має транспортувати поранених і хворих, виконувати бойові завдання у складі підрозділу, зокрема евакуювати поранених із поля бою, надавати першу медичну допомогу. Також серед його обов'язків технічне обслуговування санітарного автомобіля, взаємодія з медичним персоналом і дотримання правил технічної безпеки.

Вимоги до кандидатів на посаду 

На роботу запрошують фізично витривалих і психологічно стійких людей віком від 18 до 50 років, які готові працювати в зоні активних бойових дій, мають водійські права категорії "В" і навички надання першої медичної допомоги. Перевагою буде проходження курсів MARCH, Stop the bleed. Фахівець має вміти працювати в команді та швидко приймати рішення в екстрених ситуаціях. 

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам мобілізацію до завершення воєнного стану або службу за контрактом. На посаду можуть перевести бійців, які вже проходять службу. Щомісячна зарплата становитиме 27–127 тисяч гривень. За кожен день виконання завдань у зоні бойових дій обіцяють 3 300 гривень доплати.

Нагадаємо, в "Азові" потрібні люди, які вміють вести документацію та знають англійську. Йдеться про діловодів-перекладачів

Також у бригаді бракує будівельників. Потрібні люди, які зводитимуть фортифікаційні споруди.

робота бригада "Азов" мобілізація військовослужбовці військова служба 12 бригада "Азов"
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
