Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує токарям

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує у свої батальйони та інші підрозділи фахівців, які вміють працювати на токарних верстатах. Йдеться про токарів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 17 січня.

Обов'язки токаря

Токар має обробляти металеві деталі на токарних верстатах, контролювати якість виконаних робіт, брати участь у ремонті й технічному обслуговуванні військової техніки, виконувати точні роботи з механічної обробки. Також такий фахівець виготовляє, ремонтує й відновлює частини техніки.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей віком від 20 до 50 років, які мають досвід роботи на СТО або навички роботи з ремонту авто, готові працювати в зоні бойових дій. Щоб обійняти посаду, потрібно вміти виправляти дефекти й перевіряти технічний стан механізмів. Також стануть у пригоді навички обробки металів, збирання й розбирання механізмів.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам мобілізацію до завершення воєнного стану або службу за контрактом. На посаду можуть перевести бійців, які вже проходять службу. Щомісячна зарплата становитиме 27–127 тисяч гривень. За кожен день виконання завдань у зоні бойових дій обіцяють 3 300 гривень доплати.

Які ще спеціалісти потрібні в "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" потрібні люди, які вміють стріляти із гранатометів. Йдеться про гранатометників.

Також у війську бракує водіїв-санітарів. Такі фахівці відповідають за перевезення поранених.