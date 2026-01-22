Гранатометникам в Азові обіцяють гарні умови служби та фінансового забезпечення — є вакансія

Гранатометник ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють стріляти із гранатометів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.

Оголошення про вакансію гранатометника в "Азов". Фото: Скриншот

Обов'язки гранатометника

Гранатометник має забезпечувати безпечне та ефективне використання гранатометів, точність і високу ефективність стрільби з них. Такий військовий відповідає за постійне підтримання в бойовій готовності озброєння, техніки та боєприпасів, виконує бойові завдання у складі підрозділу.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей віком від 18 до 47 років, які придатні до служби за станом здоров'я і морально-психологічними якостями, мають середню, середню спеціальну або вищу освіту, готові працювати в зоні активних бойових дій, постійно вчитися й розвиватися.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. За виконання обов’язків у зоні бойових дій обіцяють щоденну доплату — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" потрібні люди, які вміють вести документацію та знають англійську. Йдеться про діловодів-перекладачів.

Також у бригаді бракує будівельників. Потрібні люди, які зводитимуть фортифікаційні споруди.