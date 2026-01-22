Гранатометникам в Азові обіцяють гарні умови служби та фінансового забезпечення — є вакансія

В "Азові" чекають на гранатометників — які вимоги та умови служби
Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють стріляти із гранатометів.
Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.
Обов'язки гранатометника
Гранатометник має забезпечувати безпечне та ефективне використання гранатометів, точність і високу ефективність стрільби з них. Такий військовий відповідає за постійне підтримання в бойовій готовності озброєння, техніки та боєприпасів, виконує бойові завдання у складі підрозділу.
Вимоги до кандидатів на посаду
На роботу запрошують людей віком від 18 до 47 років, які придатні до служби за станом здоров'я і морально-психологічними якостями, мають середню, середню спеціальну або вищу освіту, готові працювати в зоні активних бойових дій, постійно вчитися й розвиватися.
Умови роботи
Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. За виконання обов’язків у зоні бойових дій обіцяють щоденну доплату — 3 300 гривень.
Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"
Нагадаємо, в "Азові" потрібні люди, які вміють вести документацію та знають англійську. Йдеться про діловодів-перекладачів.
Також у бригаді бракує будівельників. Потрібні люди, які зводитимуть фортифікаційні споруди.
