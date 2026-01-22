Видео
Главная Военная экономика В "Азове" ждут гранатометчиков — какие требования и условия

В "Азове" ждут гранатометчиков — какие требования и условия

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 03:26
Гранатометчикам в Азове обещают хорошие условия службы и финансового обеспечения — есть вакансия
Гранатометчик ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют стрелять из гранатометов.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.

Читайте также:
None - фото 1
Объявление о вакансии гранатометчика в "Азов". Фото: Скриншот

Обязанности гранатометчика

Гранатометчик должен обеспечивать безопасное и эффективное использование гранатометов, точность и высокую эффективность стрельбы из них. Такой военный отвечает за постоянное поддержание в боевой готовности вооружения, техники и боеприпасов, выполняет боевые задачи в составе подразделения.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей в возрасте от 18 до 47 лет, которые пригодны к службе по состоянию здоровья и морально-психологическим качествам, имеют среднее, среднее специальное или высшее образование, готовы работать в зоне активных боевых действий, постоянно учиться и развиваться.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. За выполнение обязанностей в зоне боевых действий обещают ежедневную доплату — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" нужны люди, которые умеют вести документацию и знают английский. Речь идет о делопроизводителях-переводчиках.

Также в бригаде не хватает строителей. Нужны люди, которые будут возводить фортификационные сооружения.

ВСУ работа граната бригада "Азов" вакансии Рекрутинг
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
