Гранатометчикам в Азове обещают хорошие условия службы и финансового обеспечения — есть вакансия

В "Азове" ждут гранатометчиков — какие требования и условия
Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют стрелять из гранатометов.
Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.
Обязанности гранатометчика
Гранатометчик должен обеспечивать безопасное и эффективное использование гранатометов, точность и высокую эффективность стрельбы из них. Такой военный отвечает за постоянное поддержание в боевой готовности вооружения, техники и боеприпасов, выполняет боевые задачи в составе подразделения.
Требования к кандидатам на должность
На работу приглашают людей в возрасте от 18 до 47 лет, которые пригодны к службе по состоянию здоровья и морально-психологическим качествам, имеют среднее, среднее специальное или высшее образование, готовы работать в зоне активных боевых действий, постоянно учиться и развиваться.
Условия работы
Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. За выполнение обязанностей в зоне боевых действий обещают ежедневную доплату — 3 300 гривен.
Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"
Напомним, в "Азове" нужны люди, которые умеют вести документацию и знают английский. Речь идет о делопроизводителях-переводчиках.
Также в бригаде не хватает строителей. Нужны люди, которые будут возводить фортификационные сооружения.
