Україна
В "Азове" нужны знатоки электронных систем — новая вакансия

В "Азове" нужны знатоки электронных систем — новая вакансия

Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 03:26
Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает инженерам-электронщикам
Инженер-электронщик. Фото иллюстративное: istock.com

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в электронных устройствах. Речь идет об инженерах-электронщиках.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 23 января.

"Азов" ищет инженеров-электронщиков
Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности инженера-электронщика в бригаде "Азов"

Инженер-электронщик должен разрабатывать, тестировать и поддерживать электронные системы и устройства, анализировать и совершенствовать электронные схемы, работать с компонентами и микроконтроллерами для оптимизации устройств.

Требования к кандидатам

На работу приглашают людей, которые имеют среднее специальное или высшее образование, опыт работы по специальности и готовы работать в зоне активных боевых действий.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение будет составлять от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. За выполнение обязанностей в зоне боевых действий обещают ежедневную доплату — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые умеют работать на токарных станках. Речь идет о токарях.

Также в бригаде нужны люди, которые разбираются в программировании и имеют опыт работы в IT. Речь идет об аналитиках разведки.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
