Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує інженерам-електронщикам

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знаються на електронних пристроях. Йдеться про інженерів-електронщиків.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в п'ятницю, 23 січня.

Обов'язки інженера-електронщика у бригаді "Азов"

Інженер-електронщик має розробляти, тестувати й підтримувати електронні системи та пристрої, аналізувати й вдосконалювати електронні схеми, працювати з компонентами та мікроконтролерами для оптимізації пристроїв.

Вимоги до кандидатів

На роботу запрошують людей, які мають середню спеціальну або вищу освіту, досвід роботи за фахом і готові працювати в зоні активних бойових дій.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. За виконання обов’язків у зоні бойових дій обіцяють щоденну доплату — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує людей, які вміють працювати на токарних верстатах. Йдеться про токарів.

Також у бригаді потрібні люди, які знаються на програмуванні та мають досвід роботи в IT. Йдеться про аналітиків розвідки.