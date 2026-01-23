Відео
Головна Військова економіка "Азов" у пошуках аналітиків розвідки — платять високу зарплату

"Азов" у пошуках аналітиків розвідки — платять високу зарплату

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 03:26
Робота в Азов — які умови пропонують аналітикам розвідки
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Бригада "Азов" запрошує на роботу людей на посаду аналітиків розвідки. Кандидати на посаду повинні вміти користуватися комп'ютером, мати навички програмування, досвід в IT і не тільки. За роботу платитимуть від 27 до 127 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована у вівторок, 20 січня, на сайті пошуку роботи Work.ua.

Вакансія аналітика розвідки у бригаді "Азов". Фото: скриншот

Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків аналітиків розвідки входитиме:

  • аналіз розвідувальних даних повітряної розвідки, радіорозвідки, оперативних джерел;
  • облік та ведення службової документації;
  • контроль та забезпечення роботи відділу секції розвідки.

Підійде кандидат на посаду, який має:

  • навички роботи з електронними таблицями, текстовими редакторами;
  • навички програмування будь-якою мовою, або досвід роботи в ІТ та/або досвід системного адміністрування, побудови локальних мереж буде суттєвою перевагою;
  • досвід роботи з радіостанціями, SDR приймачами, встановлення антен радіозвʼязку;
  • досвід OSINT;
  • є впевненим користувачем ПК;

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
  • у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень на день.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії в "Азові" не вистачає перевізників саперного обладання. Тож бійці шукають водіїв-саперів.

Також ми писали, що в "Азові" потрібні автоелектрики. Для влаштування кандидати повинні мати відповідні знання і мінімум рік досвіду роботи.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
