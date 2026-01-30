Відео
Головна Військова економіка До "Азову" запрошують знавців БпЛА — пропонують гарну зарплату

До "Азову" запрошують знавців БпЛА — пропонують гарну зарплату

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 03:26
Робота в "Азов" до 125 000 грн — бригада потребує майстрів з дронів
Волонтери ремонтують дрони для ЗСУ. Ілюстративне фото: Суспільне Черкаси

Легендарні бійці "Азов" запрошують до своїх рядів майстрів безпілотників. Потрібні спеціалісти з досвідом обслуговування та ремонту електроніки, а також розумінням базових засад схемотехніки. Зарплату обіцяють від 25 до 125 тисяч гривень.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Work.ua.

Читайте також:
None - фото 1
Оголошення про вакансію. Фото: Скриншот

Як влаштуватися майстром БпЛА в армію

Майстер безпілотника в "Азові" займатиметься апаратною та програмною модернізацією БпЛА, їх ремонтом та обслуговуванням. Також аналізуватиме проблеми, що виникатимуть, і шукатиме способи їх розв'язки, розроблятиме та інтегруватиме рішення з удосконалення безпілотних систем.

Водночас кандидат на посаду повинен відповідати таким вимогам:

  • бути готовим проходити службу в зоні бойових дій;
  • мати досвід з обслуговування та ремонту електроніки;
  • розуміти базові принципи схемотехніки.

Перевагою буде, якщо кандидат вміє читати електричні схеми, володіє англійською на рівні необхідному для розуміння технічної документації, а також має досвід керування БпЛА та базовий піхотний досвід.

Натомість азовці пропонують такі умови роботи:

  • офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану або службу за контрактом;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців;
  • оплату праці 25 000-125 000 грн;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій, у разі чого обіцяють доплату в розмірі 3300 грн/день.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує людей, які вміють керувати дронами. Йдеться про пілотів Autel.

Також у бригаді потрібні бойові медики. Такі військові мають надавати невідкладну медичну допомогу постраждалим під час бойових дій.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
