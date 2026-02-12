Відео
Головна Військова економіка "Азов" пропонує роботу бойовим медикам — скільки платять

"Азов" пропонує роботу бойовим медикам — скільки платять

Дата публікації: 12 лютого 2026 04:11
Робота в Азов — які умови пропонують бойовим медикам
Бойовий медик ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Бригада "Азов" запрошує працювати людей на посаді бойових медиків. Потенційні кандидати повинні мати задовільну фізичну підготовку і мінімум 1 рік досвіду роботи. За працю платитимуть від 27 до 127 тисяч гривень на місяць, а сам рівень заробітної плати залежатиме від поставленого завдання і регіону роботи.

Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua.

"Азову" потрібні бойові медики до бригад
Вакансія в "Азов". Фото: Скриншот з сайту work.ua

Робота в "Азові"

Згідно інформації у вакансії, до обов'язків бойових медиків взводу 12-тої бригади спеціального призначення "Азов" входитиме:

  • виконання основних функцій військовослужбовця для професійного функціонування підрозділу;
  • надання невідкладної медичної допомоги постраждалим в умовах ведення бойових дій;
  • медичний супровід штурмових операцій;
  • періодичне чергування на пункті сортування поранених;
  • проведення навчань з тактичної медицини для особового складу;
  • організація робочого простору та процесу на точках сортування поранених;
  • контроль оснащення медичних наплічників, сумок бійця-рятувальника та аптечок особового складу;
  • комунікація з іншими ланками медичної служби, при виявлені постраждалих (бойових/ не бойових), що потребують консультації та амбулаторного лікування;
  • збір та обробка санітарних даних.

Підійде кандидат на посаду, який має:

  • високий рівень мотивації для виконання основних обов’язків;
  • задовільну фізичну підготовку та фізичний/психологічний стан;
  • досвід роботи з пораненими;
  • пройдені курси рівня CLS (CMC, CPP, Medevac будуть перевагою);
  • готовність навчатись та працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;
  • готовність вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади;
  • готовність брати участь в медичному плануванні та медичній розвідці
  • готовність регулярно проходити навчання та підвищувати кваліфікацію;
  • дотримання принципів доказової медицини;
  • прагнення наблизити якісну медичну допомогу до пораненого.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців за згодою безпосереднього командира;
  • грошове забезпечення від 27 до 127 тисяч гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи;
  • постійне профільне навчання в моменті знаходження поза зоною бойових дій та в період перебування на виконанні бойових завдань.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії в "Азові" не вистачає анестезіологів. Кандидати повинні мати вищу медичну освіту і рік досвіду роботи.

Також ми писали, що бригаді "Азов" потрібні, які знаються на зварювальних роботах. Тож бійці шукають зварювальників.

ЗСУ робота гроші бригада "Азов" війна в Україні зарплата
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
