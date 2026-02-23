Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика В "Азове" новая вакансия — нужны работники в казначейство

В "Азове" новая вакансия — нужны работники в казначейство

Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 03:26
Вакансия в "Азов" — какие условия работы и зарплату бригада предлагает бухгалтерам расходной группы
Работники бухгалтерии. Фото иллюстративное: mogol-alfa.com

В батальоны и другие подразделения бригады спецназначения "Азов" приглашают людей, которые разбираются в бухгалтерских программах. В войске нужны бухгалтеры расходной группы.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 17 февраля, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:
"Азов" ищет бухгалтера расходной группы
Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности бухгалтера расходной группы

Бухгалтер расходной группы должен составлять юридические и финансовые обязательства, мемориальные ордера, акты сверок и платежные инструкции, участвовать в проведении инвентаризации.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей, которые имеют высшее образование по финансовому направлению, уверенно пользуются ПК и оргтехникой. Предпочтение в трудоустройстве предоставят представителям Государственной казначейской службы Украины. Желательно, чтобы кандидат имел опыт работы бухгалтером и знал бухгалтерские программы.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам официальное трудоустройство с полным соцпакетом. Служить можно по контракту или официальной мобилизации. Зарплата составит 17–26 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые разбираются в инвентаризации и умеют вести документацию. На работу приглашают бухгалтеров учетной группы.

Также в бригаде нужны люди, которые умеют красить. Есть вакансия автомаляра, шлифовщика.

работа бригада "Азов" мобилизация финансы вакансии 12 бригада "Азов"
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации