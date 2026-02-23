Вакансия в "Азов" — какие условия работы и зарплату бригада предлагает бухгалтерам расходной группы

Работники бухгалтерии. Фото иллюстративное: mogol-alfa.com

В батальоны и другие подразделения бригады спецназначения "Азов" приглашают людей, которые разбираются в бухгалтерских программах. В войске нужны бухгалтеры расходной группы.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 17 февраля, передает Новини.LIVE.

Обязанности бухгалтера расходной группы

Бухгалтер расходной группы должен составлять юридические и финансовые обязательства, мемориальные ордера, акты сверок и платежные инструкции, участвовать в проведении инвентаризации.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей, которые имеют высшее образование по финансовому направлению, уверенно пользуются ПК и оргтехникой. Предпочтение в трудоустройстве предоставят представителям Государственной казначейской службы Украины. Желательно, чтобы кандидат имел опыт работы бухгалтером и знал бухгалтерские программы.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам официальное трудоустройство с полным соцпакетом. Служить можно по контракту или официальной мобилизации. Зарплата составит 17–26 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые разбираются в инвентаризации и умеют вести документацию. На работу приглашают бухгалтеров учетной группы.

Также в бригаде нужны люди, которые умеют красить. Есть вакансия автомаляра, шлифовщика.