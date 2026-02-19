Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает бухгалтерам учетной группы

В "Азове" нужны финансисты — какие условия работы
В батальонах и других подразделениях бригады спецназначения "Азов" не хватает людей, которые разбираются в инвентаризации и ведении документации. Ищут бухгалтеров учетной группы (материальный учет).
Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua во вторник, 17 февраля, передает Новини.LIVE.
Обязанности бухгалтера учетной группы
Бухгалтер учетной группы должен работать с первичной документацией, составлять мемориальные ордера, участвовать в проведении инвентаризации и составлять акты сверок.
Требования к кандидатам на должность
На работу приглашают людей, которые имеют высшее образование по финансовому направлению, уверенно пользуются ПК и оргтехникой. Желательно иметь опыт работы бухгалтером и знать бухгалтерские программы.
Условия работы
Азовцы предлагают кандидатам на должность официальное трудоустройство с полным социальным пакетом. Можно служить по контракту или официальной мобилизацией до конца военного положения. Зарплата — 27–29 тысяч гривен.
Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"
Напомним, в армию приглашают людей, которые будут красить автомобильную технику. Речь идет об автомалярах, шлифовщиках.
Также в "Азове" есть вакантные места для людей, которые знают принципы работы электрических систем автомобилей. В войске не хватает автоэлектриков.
Читайте Новини.LIVE!