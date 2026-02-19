Видео
Україна
Видео

В "Азове" нужны финансисты — какие условия работы

В "Азове" нужны финансисты — какие условия работы

Дата публикации 19 февраля 2026 03:26
Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает бухгалтерам учетной группы
Мужчина работает за ноутбуком. Фото иллюстративное: menska.co.uk

В батальонах и других подразделениях бригады спецназначения "Азов" не хватает людей, которые разбираются в инвентаризации и ведении документации. Ищут бухгалтеров учетной группы (материальный учет).

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua во вторник, 17 февраля, передает Новини.LIVE.

Читайте также:
"Азов" ищет бухгалтеров учетной группы
Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности бухгалтера учетной группы

Бухгалтер учетной группы должен работать с первичной документацией, составлять мемориальные ордера, участвовать в проведении инвентаризации и составлять акты сверок.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей, которые имеют высшее образование по финансовому направлению, уверенно пользуются ПК и оргтехникой. Желательно иметь опыт работы бухгалтером и знать бухгалтерские программы.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам на должность официальное трудоустройство с полным социальным пакетом. Можно служить по контракту или официальной мобилизацией до конца военного положения. Зарплата — 27–29 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в армию приглашают людей, которые будут красить автомобильную технику. Речь идет об автомалярах, шлифовщиках.

Также в "Азове" есть вакантные места для людей, которые знают принципы работы электрических систем автомобилей. В войске не хватает автоэлектриков.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
