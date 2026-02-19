Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка В "Азові" вакансія для фінансистів — кого шукають

В "Азові" вакансія для фінансистів — кого шукають

Ua ru
Дата публікації: 19 лютого 2026 03:26
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує бухгалтерам облікової групи
Чоловік працює за ноутбуком. Фото ілюстративне: menska.co.uk

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує до своїх батальйонів та інших підрозділів людей, які знаються на інвентаризації та веденні документації. Йдеться про бухгалтерів облікової групи (матеріальний облік). 

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua у вівторок, 17 лютого, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
"Азов" шукає бухгалтерів облікової групи
Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки бухгалтера облікової групи

Бухгалтер облікової групи має працювати з первинною документацією, складати меморіальні ордери, брати участь у проведенні інвентаризації та складати акти звірок.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей, які мають вищу освіту за фінансовим напрямком, впевнено користуються ПК і оргтехнікою. Бажано мати досвід роботи бухгалтером та знати бухгалтерські програми. 

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам на посаду офіційне працевлаштування з повним соціальним пакетом. Можна служити за контрактом або офіційною мобілізацією до кінця воєнного стану. Зарплата — 27–29 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, до війська запрошують людей, які фарбуватимуть автомобільну техніку. Йдеться про автомалярів, шліфувальників

Також в "Азові" є вакантні місця для людей, які знають принципи роботи електричних систем автомобілів. У війську бракує автоелектриків.

робота бригада "Азов" вакансії військовослужбовці військова служба 12 бригада "Азов"
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації