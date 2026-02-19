Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує бухгалтерам облікової групи

Чоловік працює за ноутбуком. Фото ілюстративне: menska.co.uk

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує до своїх батальйонів та інших підрозділів людей, які знаються на інвентаризації та веденні документації. Йдеться про бухгалтерів облікової групи (матеріальний облік).

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua у вівторок, 17 лютого, передає Новини.LIVE.

Обов'язки бухгалтера облікової групи

Бухгалтер облікової групи має працювати з первинною документацією, складати меморіальні ордери, брати участь у проведенні інвентаризації та складати акти звірок.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей, які мають вищу освіту за фінансовим напрямком, впевнено користуються ПК і оргтехнікою. Бажано мати досвід роботи бухгалтером та знати бухгалтерські програми.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам на посаду офіційне працевлаштування з повним соціальним пакетом. Можна служити за контрактом або офіційною мобілізацією до кінця воєнного стану. Зарплата — 27–29 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, до війська запрошують людей, які фарбуватимуть автомобільну техніку. Йдеться про автомалярів, шліфувальників.

Також в "Азові" є вакантні місця для людей, які знають принципи роботи електричних систем автомобілів. У війську бракує автоелектриків.