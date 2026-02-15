Відео
В "Азові" потрібні фахівці з інвентаризації — нова вакансія

В "Азові" потрібні фахівці з інвентаризації — нова вакансія

Дата публікації: 15 лютого 2026 03:26
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує комірникам
Український військовослужбовець. Фото ілюстративне: azov.org

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють проводити інвентаризацію. Йдеться про комірників.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 13 лютого.

"Азов" шукає комірника
Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки комірника у бригаді "Азов" і вимоги до кандидатів на посаду 

Комірник має приймати обладнання на склад та вносити до бази даних, формувати заявки підрозділів і видавати військовим обладнання, проводити інвентаризацію.

На роботу запрошують пунктуальних і охайних людей, які вміють організовувати робочий простір, мають аналітичний склад розуму та готові до фізичних навантажень.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень. 

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує спеціалістів із напрямку реабілітації. Обійняти цю посаду можуть люди, які знають знають медичні терміни та готові надавати бійцям реабілітаційну допомогу. 

Також у бригаді є вакансія анестезіолога. На роботу запрошують людей із вищою медичною освітою та щонайменше роком досвіду роботи.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
