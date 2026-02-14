Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує спеціалістам із напрямку реабілітації

Військовий проходить реабілітацію. Фото ілюстративне: recoveryua.org

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей надаватимуть бійцям реабілітаційну допомогу. Йдеться про спеціалістів із напрямку реабілітації.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 11 лютого, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки спеціаліста з реабілітації

Спеціаліст із напрямку реабілітації має комунікувати з військовослужбовцями, а також лікарями і реабілітологами медзакладів України. Серед обов'язків такого військового направлення бійців у медустанови, ведення таблиці з даними щодо медичних направлень. Також він веде базу лікувальних закладів.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують комунікабельних і стресостійких людей, які впевнено користуються комп'ютером і Workspace. Претендент повинен мати хоча б мінімальні знання медичних термінів і нозологій. Перевагу нададуть тим, хто має медичну освіту.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. За виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівцю обіцяють щоденну доплату — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, до лав "Азова" запрошують людей із вищою медичною освітою. У бригаді є вакансія анестезіолога.

Також у війську бракує бойових медиків. Обійняти таку посаду може той, хто має досвід роботи з пораненими.