Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает специалистам по направлению реабилитации

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые будут оказывать бойцам реабилитационную помощь. Речь идет о специалистах по направлению реабилитации.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 11 февраля, передает Новини.LIVE.

Обязанности специалиста по реабилитации

Специалист по направлению реабилитации должен коммуницировать с военнослужащими, а также врачами и реабилитологами медучреждений Украины. Среди обязанностей такого военного направление бойцов в медучреждения, ведение таблицы с данными по медицинским направлениям. Также он ведет базу лечебных учреждений.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают коммуникабельных и стрессоустойчивых людей, которые уверенно пользуются компьютером и Workspace. Соискатель должен иметь хотя бы минимальные знания медицинских терминов и нозологий. Предпочтение отдадут тем, кто имеет медицинское образование.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение будет составлять от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. За выполнение обязанностей в зоне боевых действий специалисту обещают ежедневную доплату — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в ряды "Азова" приглашают людей с высшим медицинским образованием. В бригаде есть вакансия анестезиолога.

Также в войске не хватает боевых медиков. Занять такую должность может тот, кто имеет опыт работы с ранеными.