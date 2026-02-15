Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика В "Азове" требуются специалисты по инвентаризации — новая вакансия

В "Азове" требуются специалисты по инвентаризации — новая вакансия

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 03:26
Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает кладовщикам
Украинский военнослужащий. Фото иллюстративное: azov.org

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют проводить инвентаризацию. Речь идет о кладовщиках.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 13 февраля.

Реклама
Читайте также:
"Азов" ищет кладовщика
Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности кладовщика в бригаде "Азов" и требования к кандидатам на должность

Кладовщик должен принимать оборудование на склад и вносить в базу данных, формировать заявки подразделений и выдавать военным оборудование, проводить инвентаризацию.

На работу приглашают пунктуальных и опрятных людей, которые умеют организовывать рабочее пространство, имеют аналитический склад ума и готовы к физическим нагрузкам.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает специалистов по направлению реабилитации. Занять эту должность могут люди, которые знают знают медицинские термины и готовы предоставлять бойцам реабилитационную помощь.

Также в бригаде есть вакансия анестезиолога. На работу приглашают людей с высшим медицинским образованием и минимум годом опыта работы.

работа бригада "Азов" вакансии военнослужащие 12 бригада "Азов"
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации