В "Азове" требуются знатоки аккумуляторов — новая вакансия

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 03:26
Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает аккумуляторщикам
Аккумуляторщик. Фото иллюстративное: akumulyator.center

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые знают конструкции аккумуляторных батарей. Речь идет об аккумуляторщиках.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 2 февраля, передает Новини.LIVE.

Читайте также:
"Азов" ищет аккумуляторщиков
Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности аккумуляторщика и требования к кандидатам на должность

Аккумуляторщик должен ремонтировать и обслуживать аккумуляторные батареи, работать с высокоточными приборами.

На работу приглашают людей, которые знают технику безопасности и конструкции аккумуляторных батарей, умеют ремонтировать и обслуживать аккумуляторные батареи и использовать высокоточные приборы. От претендентов ожидают добросовестного выполнения поставленных задач и готовности к работе как в тылу, так и в зоне боевых действий.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение будет составлять от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. За выполнение обязанностей в зоне боевых действий специалисту обещают ежедневную доплату — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает автоэлектриков. Занять такую должность могут люди, которые знают принципы работы электрических систем автомобилей.

Также в войска приглашают людей, которые умеют сваривать металлические конструкции. Речь идет об электросварщиках.

работа бригада "Азов" вакансии военнослужащие 12 бригада "Азов"
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
