Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Олімпіада Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка В "Азові" потрібні знавців акумуляторів — нова вакансія

В "Азові" потрібні знавців акумуляторів — нова вакансія

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 03:26
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує акумуляторникам
Акумуляторник. Фото ілюстративне: akumulyator.center

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знають конструкції акумуляторних батарей. Йдеться про акумуляторників.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в понеділок, 2 лютого, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
"Азов" шукає акумуляторників
Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки акумуляторника та вимоги до кандидатів на посаду

Акумуляторник має ремонтувати та обслуговувати акумуляторні батаре, працювати з високоточними приладами.

На роботу запрошують людей, які знають техніку безпеки й конструкції акумуляторних батарей, вміють ремонтувати й обслуговувати акумуляторні батареї та використовувати високоточні прилади. Від претендентів очікують сумлінного виконання поставлених задач і готовності до роботи як у тилу, так і в зоні бойових дій.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. За виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівцю обіцяють щоденну доплату — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує автоелектриків. Обійняти таку посаду можуть люди, які знають принципи роботи електричних систем автомобілів.

Також до війська запрошують людей, які вміють зварювати металеві конструкції. Йдеться про електрозварників.

робота бригада "Азов" вакансії військовослужбовці 12 бригада "Азов"
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації