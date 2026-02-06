Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує акумуляторникам

Акумуляторник. Фото ілюстративне: akumulyator.center

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знають конструкції акумуляторних батарей. Йдеться про акумуляторників.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в понеділок, 2 лютого, передає Новини.LIVE.

Обов'язки акумуляторника та вимоги до кандидатів на посаду

Акумуляторник має ремонтувати та обслуговувати акумуляторні батаре, працювати з високоточними приладами.

На роботу запрошують людей, які знають техніку безпеки й конструкції акумуляторних батарей, вміють ремонтувати й обслуговувати акумуляторні батареї та використовувати високоточні прилади. Від претендентів очікують сумлінного виконання поставлених задач і готовності до роботи як у тилу, так і в зоні бойових дій.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. За виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівцю обіцяють щоденну доплату — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує автоелектриків. Обійняти таку посаду можуть люди, які знають принципи роботи електричних систем автомобілів.

Також до війська запрошують людей, які вміють зварювати металеві конструкції. Йдеться про електрозварників.