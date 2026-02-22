Відео
Головна Військова економіка Треба допомагати саперам — нова вакансія в "Азов"

Треба допомагати саперам — нова вакансія в "Азов"

Ua ru
Дата публікації: 22 лютого 2026 03:26
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує водіям-саперам
Сапер. Фото ілюстративне: ДСНС Закарпаття

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи перевізників саперного обладнання. Йдеться про водіїв-саперів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 15 лютого, передає Новини.LIVE.

Читайте також:
"Азов" шукає водіїв-саперів
Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки водіїв-саперів у бригаді "Азов" 

Водій-сапер має: 

  • транспортувати саперне обладнання та матеріали на місце проведення робіт;
  • підтримувати саперні групи у переміщенні та виконанні завдань; 
  • забезпечувати безпеку та організовувати евакуацію в разі виникнення небезпеки для саперів та інших військовослужбовців. 

Вимоги до кандидатів на посаду 

На роботу запрошують відповідальних, дисциплінованих, вмотивованих і придатних до служби людей, які мають водійське посвідчення категорії А, В, С. Від претендентів на посаду очікують вміння працювати в команді. Також потрібно знати технічні особливості техніки.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. За виконання обов’язків у зоні бойових дій обіцяють щоденну доплату — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує людей, які вміють діагностувати та виправляти несправності в автомобільних системах. Йдеться про автоелектриків.

Також бригада запрошує до своїх лав бухгалтерів облікової групи. Обійняти таку посаду, може людина, яка знається на інвентаризації та веденні документації.

робота бригада "Азов" мобілізація вакансії військовослужбовці 12 бригада "Азов"
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
