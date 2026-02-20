Відео
Головна Військова економіка В "Азові" з'явилась вакансія для автоелектриків — які умови

В "Азові" з'явилась вакансія для автоелектриків — які умови

Ua ru
Дата публікації: 20 лютого 2026 03:26
Робота в Азов — які умови пропонують автоелектрикам
Механік ремонтує автомобіль. Фото: freepik.com

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує до себе на роботу автоелектриків. Від потенційних кандидатів вимагають мати відповідні знання та щонайменше 1 рік досвіду роботи. За роботу платитимуть від 27 до 127 тисяч гривень на місяць. 

Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua.

Вакансія автоелектрика у бригаді "Азов". Фото: скриншот

Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків автоелектриків входитиме:

  • діагностика та виправлення несправностей в системах автомобілів;
  • монтаж та заміна електричних компонентів;
  • виконання ремонтних робіт згідно з технічними вимогами;
  • використання спеціалізованого обладнання та програмного забезпечення для діагностики.

Підійде кандидат на посаду, який має:

  • досвід роботи в сфері автоелектрики від 1 року;
  • знання основних принципів роботи електричних систем автомобілів;
  • вміння самостійно діагностувати та виправляти несправності;
  • вміння працювати зі спеціалізованим обладнанням;
  • відповідальність, уважність до деталей та бажання постійно вдосконалювати свої навички.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;
  • грошове забезпечення згідно зі стандартами прийнятим в Збройних Силах України;
  • можливість переведення для діючих військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
  • у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії "Азов" у пошуках людей, які знаються на фарбуванні. Мова вже про автомалярів та шліфувальників.

Також ми писали, що бригаді потрібні люди, які знаються на інвентаризації та веденні документації. Тобто — бухгалтери.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
