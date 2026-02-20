Работа в Азове - какие условия предлагают автоэлектрикам

В "Азове" снова нужны автоэлектрики — какие условия и зарплата
Бригада "Азов" ищет в свои ряды на работу автоэлектриков. Потенциальные кандидаты должны иметь соответствующие знания и не менее 1 года опыта работы. За работу будут платить от 27 до 127 тысяч гривен в месяц.
Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua.
Работа в "Азове"
Согласно информации в вакансии, в обязанности автоэлектриков будет входить:
- диагностика и исправление неисправностей в системах автомобилей;
- монтаж и замена электрических компонентов;
- выполнение ремонтных работ согласно техническим требованиям;
- использование специализированного оборудования и программного обеспечения для диагностики.
Подойдет кандидат на должность, который имеет:
- опыт работы в сфере автоэлектрики от 1 года;
- знание основных принципов работы электрических систем автомобилей;
- умение самостоятельно диагностировать и исправлять неисправности;
- умение работать со специализированным оборудованием;
- ответственность, внимательность к деталям и желание постоянно совершенствовать свои навыки.
Зато бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:
- официальная мобилизация до конца военного положения или контракт;
- денежное обеспечение согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
- возможность перевода для действующих военнослужащих;
- возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
- в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.
Напомним, что кроме этой вакансии "Азов" в поисках людей, которые разбираются в покраске. Речь уже об автомалярах и шлифовщиках.
Также мы писали, что бригаде нужны люди, которые разбираются в инвентаризации и ведении документации. То есть — бухгалтеры.
