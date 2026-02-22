Работа в "Азове" — какую зарплату и условия работы предлагают водителям-саперам

Сапер. Фото иллюстративное: ГСЧС Закарпатья

В батальоны и другие подразделения бригады спецназначения "Азов" приглашают людей, которые готовы перевозить саперное оборудование. В войске нужны водители-саперы.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 15 февраля, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности водителей-саперов в бригаде "Азов"

Водитель-сапер должен:

транспортировать саперное оборудование и материалы на место проведения работ;

поддерживать саперные группы в перемещении и выполнении задач;

обеспечивать безопасность и организовывать эвакуацию в случае возникновения опасности для саперов и других военнослужащих.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают ответственных, дисциплинированных, мотивированных и пригодных к службе людей, которые имеют водительское удостоверение категории А, В, С. От претендентов на должность ожидают умения работать в команде. Также нужно знать технические особенности техники.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. За выполнение обязанностей в зоне боевых действий обещают ежедневную доплату — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые умеют диагностировать и исправлять неисправности в автомобильных системах. Речь идет об автоэлектриках.

Также бригада приглашает в свои ряды бухгалтеров учетной группы. Занять такую должность может человек, который разбирается в инвентаризации и ведении документации.