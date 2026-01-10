Видео
Главная Военная экономика Крутые водители на крутую технику — есть работа в "Азове"

Крутые водители на крутую технику — есть работа в "Азове"

Ua ru
Дата публикации 10 января 2026 03:26
В Азов приглашают на работу водителей ББМ и предлагают хорошие условия
Боевые бронированные машины (ББМ) ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Бригада "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют управлять боевыми бронированными машинами. Речь идет о водителях ББМ.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.

"Азов" шукає водіїв ББМ
Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности водителя ББМ и требования к кандидатам на должность

Водитель ББМ должен управлять колесной или гусеничной боевой бронированной машиной, выполнять полевые задачи, а также боевые задачи: подвозить личный состав, боекомплект и другое оборудование.

На работу приглашают мотивированных и психологически устойчивых людей, которые пригодны к военной службе по состоянию здоровья, имеют водительское удостоверение категории С, готовы постоянно учиться и улучшать свои навыки. Военный должен знать тактико-технические характеристики. Наличие сертификатов на различные типы боевых бронированных машин будет преимуществом.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые умеют исправлять неисправности в автомобильных системах. Речь идет об автоэлектриках.

Также в ряды бригады приглашают людей, которые разбираются в возведении фортификационных сооружений. В войске нужны строители.

ВСУ работа бригада "Азов" вакансии Рекрутинг 12 бригада "Азов"
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
