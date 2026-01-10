До Азова запрошують на роботу водіїв ББМ та пропонують гарні умови

Бойові броньовані машини (ББМ) ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Бригада "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють керувати бойовими броньованими машинами. Йдеться про водіїв ББМ.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.

Реклама

Читайте також:

Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки водія ББМ і вимоги до кандидатів на посаду

Водій ББМ має управляти колісною чи гусеничною бойовою броньованою машиною, виконувати польові завдання, а також бойові задачі: підвозити особовий склад, боєкомплект та інше обладнання.

На роботу запрошують вмотивованих і психологічно стійких людей, які придатні до військової служби за станом здоров'я, мають водійське посвідчення категорії С, готові постійно навчатися й покращувати свої навички. Військовий має знати тактико-технічні характеристики. Наявність сертифікатів на різні типи бойових броньованих машин буде перевагою.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує людей, які вміють виправляти несправності в автомобільних системах. Йдеться про автоелектриків.

Також до лав бригади запрошують людей, які знаються на зведенні фортифікаційних споруд. У війську потрібні будівельники.