Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує будівельникам

Будівельник. Фото ілюстративне: Запорізька ОВА

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють будувати. Йдеться про будівельників.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в суботу, 3 січня.

Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки будівельника в полку "Азов" і вимоги до кандидатів на посаду

Будівельник має облаштовувати інженерні фортифікаційні споруди.

На роботу запрошують людей віком від 18 до 50 років, які вміють використовувати будівельні інструменти (лопату, кирку, бензопилу), не мають алкогольної й наркотичної залежності, готові працювати в зоні бойових дій. Претендентам на посаду треба мати базові навички роботи на будівництві.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Розмір виплат залежатиме від поставленого завдання і регіону роботи. За кожен день перебування в зоні бойових дій обіцяють доплату — 3 300 гривень. Зарплата становитиме 27–127 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує перевізників саперного обладання. Йдеться про водіїв-саперів.

Також до війська запрошують людей із навичками програмування та вмінням аналізувати розвідувальні дані. Йдеться про аналітиків розвідки.