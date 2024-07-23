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Штрафи за неоновлені дані — в якій області почали карати ухилянтів

23 липня 2024 07:39
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
В одній з областей України почали штрафувати за неоновлені дані в ТЦК
Військовозобов'язані в ТЦК. Фото: LB.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Речник Полтавського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін заявив, що в регіоні почали виписувати штрафи військовозобов'язаним, які не оновили свої військово-облікові дані після 16 липня. Однак він уточнив, якщо ж громадяни прийшли оновити дані самостійно, до них будуть більш поблажливими.

Про це повідомляє полтавське видання ЗМІСТ у понеділок, 22 липня.

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Штрафи за неоновлені дані в ТЦК

"Групи оповіщення ТЦК та СП у громадських місцях виписуватимуть повістки. Ті, хто не оновили дані, підлягають покаранню у вигляді штрафу. Їх уже почали штрафувати. 16 липня був останній день, тож кожен хто не оновив дані є порушником. Строки були дуже чітким", — зазначив Істомін.

За його словами, оновити дані в ТЦК чи в додатку "Резерв+" можна й надалі, однак це не врятує від штрафу, оскільки термін, коли це потрібно було зробити, закінчився.

Нагадаємо, що перший заступник парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук заявив, що близько шести мільйонів українських чоловіків можуть отримати штрафи, оскільки не виконали вимогу закону про оновлення даних. Перевірити наявність виконавчого провадження можна безплатно за допомогою онлайн-сервісів.

Водночас речник Міноборони Дмитро Лазуткін попередив, що штраф за невчасно оновлені військово-облікові дані військовозобов'язані зможуть побачити у застосунку "Дія". Це може бути не одразу, і навіть тривати від трьох місяців до року.

Додамо, якщо штраф не сплатити впродовж 15 днів, сума може зрости вдвічі. Крім того, штрафом не можна відкупитися від мобілізації.

штраф Полтавська область персональні дані ТЦК та СП

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