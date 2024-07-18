Штрафи за неоновлені військово-облікові дані — що очікує військовозобов'язаних у Дії

Застосунок "Дія". Фото: Новини.LIVE

Штраф за невчасно оновлені військово-облікові дані військовозобов'язані зможуть побачити у застосунку "Дія". Це може бути не одразу, адже притягнення до відповідальності за адміністративне правопорушення — це певна процедура, яка може тривати від трьох місяців до року.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі "Радіо Свобода".

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Штрафи за несвоєчасне оновлення даних

"Ми не говоримо, що всіх будуть штрафувати автоматично. Від трьох місяців від дня виявлення і до року з моменту скоєння адміністративного правопорушення, провадження може бути відкрите. Штраф — це певна процедура. Це не одразу всім ставлять галочки, хто на сьогодні не оновив, і всім виписується автоматично штраф. Мають бути протоколи, і має бути постанова", — каже Лазуткін.

За його словами, люди будуть дізнаватися про ці штрафи так, як дізнаються про штрафи за перевищення швидкості у "Дії".

Лазуткін зазначив, що оновити дані можна наразі в ТЦК або в застосунку "Резерв+". Однак тепер це не звільняє від штрафу, адже 60-денний термін закінчився.

Нагадаємо, для оновлення даних військовозобов'язаним надавалося два місяці, термін закінчився 16 липня. Деякі чоловіки хотіли обманути систему і вказували неправильну адресу або ж номер телефону. Юристка Надія Шуляк пояснила, чим загрожує брехня в даних.

Також в Україні з 16 липня поліцейські на запит начальника територіального центру комплектування повинні примусово доставляти водіїв, які не оновили військово-облікові дані. Внаслідок цього військовозобов'язані можуть перебувати в розшуку.