Покарання за невірні дані у Резерв+ у 2024: юрист

Черга на оновлення даних в ЦНАП. Фото: Новини.LIVE

Для оновлення даних військовозобов'язаним надавалося два місяці, термін закінчився 16 липня. Деякі чоловіки хотіли обманути систему і вказували неправильну адресу або ж номер телефону.

Чим загрожує брехня в даних, Новини.LIVE пояснила юристка Надія Шуляк.

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Оновлення даних

"Я думаю, що будуть перевірятися ці дані. Як показує практика, якщо людина оновила дані в "Резерв +" і там є якісь неточності, неспівпадіння з обліковою справою офіцера або обліковою карткою рядового, то виникає ситуація, що ТЦК запрошують таку людину з'ясувати більш точну інформацію", — сказала Шуляк.

Юристка Надія Шуляк. Фото: Новини.LIVE

За словами юристки, деякі чоловіки вказували неправильну адресу проживання або ж номер телефону. Вона називає таку поведінку дитячою самовпевненістю або ж фантазуванням. Це може призвести до штрафу, адже це пряме порушення закону.

Нагадаємо, під час двомісячної дії нового закону про мобілізацію військово-облікові дані оновили понад 3 мільйони громадян. Ця кількість суттєво перевищує потреби ЗСУ, тож мобілізують далеко не всіх.